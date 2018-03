Inserita in Politica il 26/03/2018 da Direttore TRAPANI, AL VIA LA RACCOLTA FIRME A SOSTEGNO DI BOLOGNA SINDACO Nel comitato elettorale di Corso Piersanti Mattarella n.128 inizierà domenica la sottoscrizione della candidatura a sindaco di Trapani di Peppe Bologna e della lista civica "Scirocco". I cittadini residenti nel capoluogo, muniti di documento di riconoscimento, potranno sottoscrivere l´ adesione alla presenza di un notaio nelle giornate di domenica 25 marzo dalle 9:30 alle 12:30, lunedì 26 e venerdì 30 marzo dalle ore 15:30 alle ore 18:30. Sul sito internet www.peppebolognasindaco.it si può consultare il progetto elettorale "Nuova città" con i suoi 12 pilastri, che costituiscono le aree tematiche: disagio, burocrazia, acqua, immondizia, arte e cultura, scuola e formazione, sport, prg e tessuto urbano, trasporti, grande città, finanza interna, finanza esterna e mecenatismo. Intanto Peppe Bologna, dopo aver incontrato rappresentanti di associazioni di categoria ed istituzioni, prosegue la sua campagna elettorale in mezzo alla gente. Questa mattina, assieme ad alcuni candidati al consiglio comunale, ha continuato a girare per la città incontrando i commercianti. "Sono l´unico ad avere predisposto un progetto per questa città- ha sottolineato Bologna- e le persone mi dicono di apprezzare la mia concretezza, il mio impegno per tentare di migliorare non la vita del singolo ma di una comunità. Non servono "tavoli politici"o autocelebrazioni pubbliche- ha concluso- la gente non sopporta più le vecchie logiche politiche che puntano esclusivamente alla spartizione delle poltrone tantomeno i divismi".