Inserita in Cultura il 26/03/2018 da Direttore Il Comune di Custonaci, in prima linea con il progetto “Alternanza Scuola Lavoro” Il Comune di Custonaci ospiterà studenti dell’Istituto Statale d’istruzione superiore “L. Da Vinci” di Trapani nell’ambito del progetto “Alternanza scuola – lavoro”. La giunta, guidata dal sindaco Giuseppe Bica, ha approvato lo schema di convenzione volto alla definizione delle modalità di svolgimento dei percorsi tra il Comune e l’Istituto. Saranno coinvolti 8 studenti che saranno impiegati nel Settore “Politiche Sociali, Pubblica Istruzione, Sport, Turismo, Spettacolo, Cultura ed Eventi” del Comune.



«Siamo lieti di poter offrire ai giovani studenti – ha dichiarato il sindaco Giuseppe Bica – un’opportunità importante come quella di imparare in prima persona cosa significhi lavorare all’interno della macchina amministrativa. Si tratta di un’esperienza altamente formativa che sarà utile nelle loro future decisioni, sia sul piano scolastico sia sul piano lavorativo».



«Attraverso l’alternanza scuola lavoro si concretizza il concetto di pluralità e complementarità nell’apprendimento, in cui il mondo della scuola e quello della struttura ospitante sono realtà integrate che contribuiscono al pieno sviluppo della persona. Il modello dell’alternanza scuola lavoro si pone l’obiettivo di accrescere la motivazione allo studio e di guidare i giovani nella scoperta delle vocazioni personali», così dichiara l’Assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Custonaci Silvia Campo.