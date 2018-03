Inserita in Cultura il 26/03/2018 da Direttore ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE ANNO 2018. Testi del bando e moduli sul sito ufficiale del Comune E’ pubblicato sul sito ufficiale del Comune di Mazara del Vallo all’indirizzo www.comune.mazaradelvallo.tp.it, sezione Avvisi dal Comune dell’Albo Pretorio OnLine, l’avviso per l’attribuzione dell’assegno per il nucleo familiare, per famiglie con almeno tre figli minori a carico, per l’anno 2018. I cittadini italiani o comunitari residenti in Italia che intendono richiedere l’attribuzione dell’assegno per il nucleo familiare possono presentare domanda al comune di Mazara del Vallo, se ivi residenti, entro il 31 Gennaio 2019.



I requisiti richiesti per l’attribuzione dell’assegno sono specificati nel bando. La domanda e la documentazione dovranno essere presentate presso l’ufficio Protocollo Generale sito in via Carmine, indirizzate al Comune di Mazara del Vallo 1° settore Affari Generali, Sociali e Culturali – Ufficio Servizi Sociali, via Giotto,23.



L’assegno mensile per nuclei familiari numerosi per l’anno 2018, se spettante nella misura intera, è pari a 142,85 euro per quei soggetti che abbiano un ISEE pari a 8.650,11 euro.



Al pagamento degli assegni provvede direttamente l’INPS attraverso le proprie strutture a semestre maturato.



Per ulteriori informazioni e per utili consigli nel compilare la domanda è possibile recarsi presso l’Ufficio Servizi Sociali di Via Giotto, 23 (Museo della Legalità) e rivolgersi alla sig.ra Antonina Farina, responsabile del servizio.