23/03/2018 I bersaglieri celebrano l'Unità Nazionale, la Costituzione, l'Inno e la Bandiera con gli studenti della provincia di Trapani Si è svolta venerdì 16 marzo, presso la Caserma "L. Giannettino" di Trapani, sede del 6° Reggimento Bersaglieri, la cerimonia dedicata all'Unità Nazionale, alla Costituzione, all'Inno ed alla Bandiera. Nella stessa occasione, si è tenuta una conferenza dal titolo "Donne in caserma – realtà ed esperienza".



Alla presenza di circa mille studenti delle scuole della provincia di Trapani, la cerimonia ha avuto inizio con l’alzabandiera e con il canto dell’Inno sulle note della fanfara del 6° Reggimento Bersaglieri. Dopo l’allocuzione del Colonnello Agostino Piccirillo, Comandante del reggimento, le scolaresche hanno potuto visitare i luoghi della Caserma, una mostra statica e una dimostrazione di attività operativa tipica dell’addestramento dei fanti piumati di Trapani. Momento particolarmente sentito è stato quello del saluto degli studenti alla Bandiera di Guerra del 6° Reggimento Bersaglieri recentemente insignita della più alta onorificenza di cavaliere dell’Ordine Militare d’Italia per l’impegno profuso nei teatri operativi del Kosovo, Libano, Afghanistan e Iraq (diga di Mosul).



Nella stessa giornata si è svolta la conferenza dal titolo “Donne in caserma – realtà ed esperienza”, organizzata dalla Inner Wheel di Trapani in collaborazione con l’Associazione per l’Assistenza Spirituale alla Forze Armate (P.A.S.F.A.). La conferenza, oltre alla partecipazione dei bersaglieri, ha interessato gli studenti dell’Istituto di Istruzione Superiore “Rosina Salvo” di Trapani, quale tappa intermedia ad un progetto più ampio dal titolo "Donne tra conquiste e realtà: rilettura di fatti e relazioni”. In tale occasione, il personale femminile del 6° bersaglieri è intervenuto nella relazione attraverso un punto di situazione del ruolo delle donne oggi nella Forza Armata ed una interessante lezione sul ruolo della donna durante la Grande Guerra della quale si celebra quest’anno la chiusura delle commemorazioni sul centenario. Ospiti d’eccezione, una rappresentanza del personale femminile dell’Aeronautica Militare del 37° Stormo accompagnate dal loro Comandante Colonnello Salvatore Ferrara.