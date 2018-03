Inserita in Tempo libero il 23/03/2018 da Direttore Comune C.bello: Passeggiata di trekking urbano “per riscoprire il patrimonio storico e architettonico” di Campobello sabato 24 marzo». L’iniziativa “Percorsi in CITTA’dinanza” è promossa dal CE.S.VO.P. e dall’Istituto comprensivo “L. Pirandello- S. Giovanni Bosco” con il patrocinio dell’Amministrazione comunale e della Pro Loco



Comunicato Stampa n. 039 del 23/03/2018



Passeggiata di trekking urbano “per riscoprire il patrimonio storico e architettonico” di Campobello di Mazara, domani, sabato 24 marzo, con raduno alle ore 15 dinanzi il piazzale antistante il plesso S. Giovanni Bosco”.



L’iniziativa “Percorsi in CITTA’dinanza”, promossa dal CE.S.VO.P. di Palermo di concerto con l’Istituto comprensivo “L. Pirandello- S. Giovanni Bosco” con il patrocinio dell’Amministrazione comunale e della Pro Loco Costa di Cusa, consiste nella visita della chiesa “Maria SS. dell’Eremita” e della Torre Pavone con guida d’eccezione da parte dagli alunni della 2nda A della scuola secondaria di primo grado.



Alle ore 17, all’interno della Torre, è prevista inoltre la degustazione gratuita di “zabbina” offerta dagli organizzatori.



La partecipazione all’iniziativa è gratuita. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.



Si consigliano abbigliamento comodo e scarpe da trekking.