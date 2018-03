Inserita in Cultura il 23/03/2018 da Direttore AL VIA CINQUE PROGETTI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO IN STRUTTURE DELL’ASP DI TRAPANI Siglato martedì pomeriggio un protocollo d´intesa per la promozione e realizzazione di attività di alternanza scuola-lavoro tra il Commissario dell´Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani Giovanni Bavetta e la Dirigente dell´Ufficio Scolastico Provinciale di Trapani Fiorella Palumbo.



La convenzione, triennale, è volta alla qualificazione e all´ampliamento dell´offerta formativa negli istituti di istruzione secondaria superiore della provincia di Trapani e a favorire negli studenti lo sviluppo di competenze tecniche trasversali spendibili sia nella prosecuzione del percorso formativo che nell´inserimento nel mercato del lavoro.



Sono cinque i progetti avviati in questo anno scolastico in strutture sanitarie della provincia di Trapani, nell´ambito dei percorsi "Alternanza scuola lavoro".



Erano presenti all’incontro anche il Direttore sanitario dell’ASP Salvatore Requirez, il Direttore amministrativo Rosanna Oliva, tutti i direttori delle strutture sanitarie presso cui gli studenti andranno a svolgere la loro attività di alternanza scuola-lavoro, Maria Scarpitta, referente dell’ASP per la stipula delle convenzioni, Antonella La Commare, coordinatrice aziendale del progetto, i Dirigenti scolastici e gli insegnanti referenti degli istituti di Istruzione superiore interessati.







“La nostra azienda – ha commentato Bavetta – ripone grande attenzione nel rapporto con la scuola, perché si tratta dei cittadini del futuro. Con questi progetti possiamo contribuire alla loro crescita e nell’educazione alla salute, ma anche alla sensibilità e all’umanità, che si può favorire attraverso il rapporto diretto con i pazienti e i soggetti più fragili della nostra società. Per questo abbiamo anche concordato con il provveditorato, che ringrazio per la disponibilità, l’avvio di un tavolo permanente ASP-scuole che si riunirà a cadenza mensile e curerà la pianificazione ed il coordinamento delle attività in sinergia”.



Il commissario ha inoltre dato la disponibilità al supporto dell’ASP per l’applicazione della nuova “normativa per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro agli studenti in regime di alternanza scuola-lavoro”, entrata in vigore con il decreto del ministero dell’istruzione n. 195 del 3 novembre 2017.







Questi i progetti di alternanza scuola lavoro avviati per il corrente anno scolastico con l’Azienda sanitaria provinciale:



“Terapia e accudimento: La forte alleanza della salutogenesi” - 23 studenti dell’istituto superiore Giovanni XXII- Cosentino di Marsala presso l’Ospedale Paolo Borsellino;



“La scuola nella rete civica della salute” – 80 studenti dell’istituto superiore V. Fardella- L. Ximenes di Trapani presso l’ospedale S. Antonio Abate;



“La scuola incontra la sanità” – 29 alunni del Licei Cipolla Pantaleo Gentile di Castelvetrano presso l’ospedale Vittorio Emanuele II e il Distretto sanitario di Castelvetrano;



“Incontra Lab” – 79 studenti dell’Istituto “R. D’Altavilla - V. Accardi” di Mazara del Vallo presso il presidio ospedaliero Abele Ajello;



“Work in progress” – 15 studenti dell’istituto tecnico industriale di Trapani presso il servizio Tecnologia della Comunicazione della Direzione generale dell’ASP.