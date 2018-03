Inserita in Cultura il 23/03/2018 da Direttore Mazara, terza edizione Street Workout: domenica 15 aprile La passeggiata allenante tra le bellezze della città E´ quasi tutto pronto per la terza edizione di Street Workout a Mazara del Vallo, che si terrà domenica 15 aprile 2018. Con start alle ore 10 da corso Umberto, i partecipanti- già un centinaio a quasi un mese dall´evento- faranno l´esperienza di "vivere la città" in un modo alquanto singolare. La camminata allenante per alcune tra le vie più belle della città, in particolare, verrà alternata ai più innovativi esercizi fitness proposti dai trainers nelle sette tappe previste dal percorso: Piazza Mokarta, Piazza della Repubblica, Piazza Plebiscito, Piazzale Quinci, rotonda Lungomare San Vito e Lungomare Mazzini, ritorno a Piazza Mokarta. I partecipanti, che ascolteranno comandi degli istruttori e musica mediante le cuffie wireless che avranno in dotazione, potranno così ammirare le bellezze di Mazara del Vallo praticando al contempo attività fisica all´aria aperta, un´attività salutare e adatta praticamente da tutti. L´evento, che nella città del Satiro, l´anno scorso, ha raccolto circa seicento partecipanti nelle due versioni proposte, in diurna e in notturna, rappresenta anche un bellissimo momento di aggregazione sociale.



"Lo sport unisce, e lo fa sempre in positivo- dichiara Emanuele Sammartano, organizzazione di Street Workout per la provincia di Trapani- abbiamo avuto modo di testarlo ai due eventi organizzati l´anno scorso. Insieme all´organizzatore nazionale Simone Massaro, alle istituzioni, agli istruttori e a tutti coloro che hanno partecipato a vario titolo, non solo ci siamo divertiti tantissimo, ma abbiamo contribuito a valorizzare in un modo unico alcune delle bellezze architettoniche e naturali della città. E, oltre che dei cittadini, abbiamo attirato l´attenzione di turisti e visitatori, fotografi e video- operatori che hanno documentato l´esperienza fitness ´in tour".



"La terza edizione- aggiungono le istruttrici Giovanna e Sabrina Asaro, che stanno dando il loro importante apporto all´organizzazione dell´evento- presenta un valore aggiunto rispetto alle due precedenti. In Piazza Mokarta, saranno infatti presenti alcuni stand informativi dedicati al wellness a tutto tondo. Una sorta di piccola piccolissima fiera del benessere".



In particolare, sarà possibile visionare le novità in tema di integratori alimentari per sportivi, e degustare prodotti naturali di erboristeria, ma anche testare personalmente (a proposito saranno sorteggiate una cinquantina di persone) le varie tipologie di massaggio proposte dagli operatori olistici del CSEN Trapani.



Quest´anno Street Workout è infatti appoggiata anche dal Centro Sportivo Educativo Nazionale della provincia. "In quanto ente di promozione sportiva, per altro riconosciuto dal CONI- dichiara Fabrizio Vassallo, Presidente del CSEN Trapani- non potevamo non sostenere un´attività fitness che coniuga lo sport e il benessere alla socialità, alla cultura, e al turismo".



"Saremo presenti con il nostro stand informativo in Piazza Mokarta- aggiunge- per dare informazioni utili su sport e benessere non solo ai partecipanti, ma anche a tutti coloro che vogliono intraprendere l´attività di operatore olistico o di istruttore sportivo. Il nostro ente organizza infatti corsi di formazione ed è peraltro informatissimo su tutta la normativa riguardante il settore sport".



L´appuntamento, dunque, con una delle attività fitness più cool del momento è domenica 15 aprile.



L´evento è patrocinato dal Comune di Mazara del Vallo, ed è realizzato grazie al supporto di: Mediacolor Marsala, Dolce Caffè Mazara del Vallo, Ristorante Pizzeria Baby Luna, Decò Superstore Mazara del Vallo, Personal Trainer- il negozio dei campioni, Othotecnica- Centro ortopedico sanitario Dott. Luciano Amato, SUD12 Ville sul Mediterraneo Hotel, Bottega Gagini, CSEN Trapani, Optical Gallery, Erboristeria Lungavita di Rossella Scavone, Agenzia recapito Express spedizioni nazionali e internazionali Mazara del Vallo, Gerbino Profumerie e Benessere.



Trainers ufficiali: Sabrina Asaro, Giovanna Asaro, Sabrina Villani, Silvana Li Causi, Martina Lentini, Marzia Ventimiglia, Giuseppe Buetto, Giovanni Zuppardo, Anna Gagliano, Mimma Giacalone, Alessandra Calistro, Agata Cusumano, Antonella Cusumano, Giacomo D´Alberti.