Inserita in Cultura il 23/03/2018 da Direttore Marsala: sabato al Baluardo il “Grande Teatro” di Giorgio Magnato. Con “Celebri monologhi” il regista porta in scena testi tratti da autori italiani e stranieri Sabato 24 marzo, alle ore 21, torna nello spazio del Baluardo Velasco il Grande Teatro. Sarà il regista ed attore marsalese Giorgio Magnato ad aprire il terzo appuntamento della rassegna BaluArte 2018 con lo spettacolo "Celebri Monologhi".



Magnato, porterà in scena, per l´occasione, due monologhi tratti da “Il Berretto a Sonagli” di Luigi Pirandello, uno dei cavalli di battaglia del regista marsalese nato a Giulianova; un intimo monologo che lui stesso ha scritto, tratto dai dialoghi platonici su “Processo e morte di Socrate”; ed infine delizierà il pubblico con un severo testo su Bruto e Marcantonio del Giulio Cesare di William Shakespeare.



Nella sua cinquantennale attività, Magnato ha istituito e diretto diverse compagnie teatrali, ultima delle quali la “Compagnia D’Arte Drammatica Lilybaeum” e, con esse, ha partecipato a 7 festival teatrali vincendoli tutti e classificandosi sempre migliore attore, come nel 1983, allorquando gli fu assegnato il premio “Angelo Musco” come migliore attore siciliano. Ha tenuto e tiene corsi di dizione, recitazione, storia del teatro, presso scuole pubbliche e private, messo in scena tantissime opere. Ha allestito recital in lingua e dialetto di autori italiani e stranieri, antichi e moderni. Ha effettuato tournèe in USA, Brasile, Argentina, Messico, Australia, Venezuela, Perù, Egitto, Cina, Russia, Austria, Hong Kong, Canada, ottenendo sempre e ovunque grandi consensi di critica e pubblico. Nel 1992, il Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro, ha conferito a Giorgio Magnato l’onorificenza di Commendatore della Repubblica Italiana per meriti artistici. L’appuntamento è per sabato 24 marzo alle ore 21 al Baluardo Velasco di via Frisella, 27. Sponsor unico, le Cantine Caruso & Minini. Ingresso 10 euro compreso di tessera socio 2018.