COSTALLI (MCL): "ORA UNA VELOCE E CONDIVISA ELEZIONE DI CAMERA E SENATO, RISPETTANDO IL VOTO" "Il Paese ha urgenza di risposte concrete ai problemi reali. Il che, tradotto in parole povere, significa arrivare a una veloce e condivisa elezione dei vertici del Senato e della Camera": è questo l'auspicio del presidente del Movimento Cristiano Lavoratori, Carlo Costalli.



Per Costalli, inoltre, “si deve tener conto del risultato delle ultime elezioni: la presidenza del Senato al Centrodestra e la presidenza della Camera al Movimento 5 Stelle”.



L’importante, ha aggiunto il leader del MCL, è che “si inizi a lavorare per la costituzione di un Governo stabile con una maggioranza che sia la più ampia possibile per il bene del Paese, e che ci si concentri sull’obiettivo di aggredire i problemi reali, ad iniziare dal lavoro, soprattutto per giovani, dal Mezzogiorno, dalle difficoltà delle famiglie, dall’equità sociale, dal fisco. Temi che nell’ultima lunghissima campagna elettorale spesso sono stati affrontati solo in modo demagogico e superficiale. E’ ora di tornare a parlare con i fatti”, ha concluso Costalli.