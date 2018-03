Inserita in Salute il 22/03/2018 da Direttore “Un dono per la vita: dalla malattia renale al trapianto” Terzo “memorial Armando Navarra” al castello arabo normanno “Un dono per la vita: dalla malattia renale al trapianto": è il tema del convegno per il terzo memorial dedicato ad Armando Navarra organizzato dall’associazione culturale intitolata al medico e patrocinato dal Comune. Il memorial si terrà sabato 24 marzo, dalle ore 8 alle 14, nella sala convegni del castello arabo normanno di Castellammare.



Il fine dell’associazione “è quello di mantenere viva la memoria del medico e dell’uomo, attraverso attività culturali di approfondimento, in ambito scientifico e sociale, offerte al territorio”. Armando Navarra era un nefrologo, quindi quest’anno l’associazione ha scelto di trattare il tema della malattia renale cronica.



“Risulta infatti di peculiare importanza approfondire tale patologia, soprattutto da parte dei medici di medicina generale, considerato che essa comporta ripercussioni molto serie su vari organi ed apparati, in particolare quello cardiovascolare -spiegano gli organizzatori del memorial-. Il convegno si propone, inoltre, di trattare con particolare attenzione il tema del trapianto nei pazienti in dialisi, nei suoi aspetti clinici, psicologici, etici ed organizzativi consentendo di approfondire problematiche sempre più diffuse nella popolazione italiana”.



Il Convegno permetterà l’acquisizione di crediti ECM per il personale medico e paramedico che parteciperà.



Dopo i saluti delle autorità e l’introduzione del presidente dell’associazione “Armando Navarra”, l’architetto Sara Asaro, relazioneranno medici specializzati in nefrologia e, intorno alle ore 11, sarà consegnata la “donazione Armando Navarra” .