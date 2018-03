Inserita in Politica il 22/03/2018 da Direttore Ars - "In Europa con merito" Forza Italia presenta Evento per giovani laureati Palermo: giovedì 22 marzo conferenza stampa dell’on. Salvo Pogliese di presentazione della seconda edizione di “In Europa… con merito!”, l’iniziativa destinata ai giovani universitari.



Permettere a giovani laureati siciliani e sardi di vivere un’esperienza, retribuita e altamente qualificante, da stagisti presso il Parlamento europeo di Bruxelles. È questo l´obiettivo di “In Europa… con merito!”, l’iniziativa lanciata dall’on. Salvo Pogliese, parlamentare europeo del Ppe-Forza Italia, che giovedì 22 marzo, alle ore 17, sarà presentata a Palermo presso la Sala Stampa dell’Assemblea Regionale Siciliana, Piazza del Parlamento, 1.



Dettagli e modalità per poter presentare le domande di ammissione e partecipare alle selezioni di ‘In Europa… con merito!’ saranno illustrati in conferenza stampa alla quale parteciperanno, oltre Pogliese, Valeria Sapienza, Marcello Tricoli, Riccardo Savona, Giuseppe Milazzo e Gianfranco Miccichè.