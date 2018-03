Inserita in Sport il 22/03/2018 da Direttore Marsala: conclusa la fase comunale di corsa campestre dei campionati studenteschi, in gara 280 giovani Si è conclusa la due giorni di corsa campestre che ha visto protagonisti nel percorso del parco di Salinella ben 280 giovani provenienti da tutti gli Istituti scolastici di primo grado. Una kermesse alla quale non è voluto mancare l’Assessore allo sport, in rappresentanza dell’Amministrazione di Girolamo. A coordinare il tutto il professor Piero Patti, insegnante di Educazione Fisica in pensione. I giovani vincitori delle varie categorie (primi tre classificati) hanno acquisto il diritto a prendere parte alle finali provinciali dei campionati studenteschi di corsa campestre. La prossima settimana spazio alle discipline di squadra e in particolare a calcio, pallacanestro, pallavolo e pallamano. La fase comunale dei campionati studenteschi, patrocinata dall’Amministrazione comunale, si concluderà con le gare di atletica leggera e con la premiazione di tutti i vincitori. Questi i risultati delle gare.



Scuola Elementare – Percorso di 700 metri – Femmine



1^ class. ANITA LUCENTINI -- Istituto Comprensivo “Garibaldi-Pipitone”

2^ class. ERICA AGATE -- 6° Circolo Didattico

3^ class. SARA BOVA -- Istituto Comprensivo “Sturzo-Asta”



Scuola Elementare – Percorso di 700 metri – Maschi



1° class. GABRIELE BELLOMO -- Istituto Comprensivo “Sturzo-Asta”

2° class. GIOVANNI GENNA -- 2° Circolo Cavour

3° class. MARCO FRAZZITTA -- Istituto Comprensivo “Sturzo-Asta”



Scuola Media – Percorso di 1000 metri – Ragazze



1^ class. CHARLOTTE PRINZIVALLI -- Istituto Comprensivo “Garibaldi-Pipitone”

2^ class. SOFIA INTERNICOLA -- Istituto Comprensivo “Sturzo-Asta”

3^ class. GIORGIA TOCCO -- Istituto Comprensivo “Sturzo-Asta”



Scuola Media – Percorso di 1000 metri – Ragazzi



1° class. EMANUEL IENNA -- Istituto Comprensivo “Giovanni Paolo II”

2° class. GREGORIO MANNONE -- Istituto Comprensivo “Sturzo-Asta”

3° class. DANIELE BARRACO -- Istituto Comprensivo “Sturzo-Asta”







Scuola Media – Percorso di 1200 metri – Cadette



1^ class. GRAZIA GIANQUINTO -- Istituto Comprensivo “Giovanni Paolo II”

2^ class. DANIELA LAUDICINA -- Istituto Comprensivo “Stefano Pellegrino”

3^ class. GIORGIA GIMONDO -- Istituto Comprensivo “Sturzo-Asta”



Scuola Media – Percorso di 1200 metri – Cadetti



1° class. GABRIELE AMATO -- Scuola Media “Giuseppe Mazzini”

2° class. DENIS ABATE -- Istituto Comprensivo “Giovanni Paolo II”

3° class. ANDREA LA CASCIA -- Istituto Comprensivo “Giovanni Paolo II”