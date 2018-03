Inserita in Cultura il 22/03/2018 da Direttore Anteprima nazionale a Palermo della puntata dedicata al capoluogo siciliano del programma Capoluoghi d´Italia su TV2000 Anteprima nazionale a Palermo della puntata dedicata al capoluogo siciliano del programma Capoluoghi d´Italia, spin off di Borghi d’Italia in onda su Tv2000. L’appuntamento è venerdì 23 marzo alle ore 16.00 presso la sala proiezioni del Centro sperimentale di cinematografia di Sicilia alla Zisa. Intervengono il sindaco di Palermo Leoluca Orlando, il direttore di Tv2000 Paolo Ruffini, l´autore e conduttore del programma Mario Placidini. Puntata speciale e doppia programmazione domenica 25 marzo: una sintesi di 28 minuti alle 12.20, la versione integrale di 50 minuti alle 19.



Protagonisti della puntata il sindaco Leoluca Orlando, l´arcivescovo mons. Corrado Lorefice, il sovrintendente del Teatro Massimo Francesco Giambrone e l´artista e cittadino onorario Michelangelo Pistoletto.



I racconti svelano le bellezze del capoluogo siciliano che ha fatto dell´accoglienza e dell´integrazione uno dei suoi punti di forza.



Tra i luoghi visitati e raccontati: il centro storico, la cattedrale, il convento di Santa Maria di Gesù, il teatro Massimo, l´itinerario Arabo-Normanno riconosciuto nel 2015 come patrimonio dell´umanità. Si parla anche della Sala delle Lapidi, con le più recenti dedicate a chi ha lottato per la legalità contro la mafia, e si evidenzia la forte devozione per Santa Rosalia.



Non mancano i cenni storici tra i quali la vicenda legata a San Benedetto il Moro.







La sala proiezioni è la Sala Bianca nel Padiglione 4 del Centro Sperimentale di Cinematografia, in via Paolo Gili n. 4 - Cantieri Culturali alla Zisa, Palermo.