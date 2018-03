Inserita in Cultura il 21/03/2018 da Direttore Sicilia, Sgarbi: in concomitanza con l´Anno europeo del Patrimonio culturale l´incontro «Nell´Isola gli Stati Generali dei beni culturali» Si svolgeranno a Gangi, in provincia di Palermo, il prossimo maggio, su iniziativa dell´assessore regionale dei beni culturali Vittorio Sgarbi, in concomitanza con l´«Anno europeo del Patrimonio culturale» e a 27 anni dalla prima, analoga conferenza di settore (nel lontano 1991 a Palermo) gli «Stati Generali dei Beni Culturali»: docenti universitari, archeologi, ingegneri, architetti, esponenti del mondo politico ed istituzionale e operatori pubblici e privati del settore si ritroveranno in uno dei borghi più belli d´Italia per discutere di conservazione, valorizzazione e promozione dei beni culturali, ma sopratutto per verificare le attività e gli indirizzi di politica culturale intercorsi fino ad oggi, con l´obiettivo d´individuare soluzioni ai problemi strutturali.



Ieri l´assessore ha anche dato via libera alla nuova edizione del «Premio Bombace», istituito per premiare l’impegno in difesa del patrimonio artistico siciliano da parte di uno o più dirigenti o funzionari in servizio presso il Dipartimento dei Beni culturali.



Vittorio Sgarbi domani mercoledì 21 marzo alle ore 16,00, a Palazzo Belmonte Riso in Corso Vittorio Emanuele 365, incontrerà i giornalisti in occasione dell´anteprima della mostra «La Scuola di Palermo» (in allegato il comunicato stampa del Museo RISO)