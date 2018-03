Inserita in Cultura il 21/03/2018 da Direttore Marsala: al teatro Sollima lo psichiatra Paolo Crepet presenta l´ultimo romanzo per “fronteggiare la più grande urgenza sociale odierna” “Il coraggio – Vivere, amare, educare” è il nuovo saggio dello psichiatra e sociologo Paolo Crepet edito da Mondadori, che verrà presentato stasera, 21 marzo, alle ore 21, presso il Teatro Comunale “Eliodoro Sollima” di Marsala.



Un tempo il coraggio, era solo opera dell´umano, poi le macchine se ne sono impossessate: non più il guerriero armato delle sue proprie mani, ma di mitragliatrici, carri armati, lanciafiamme, cacciabombardieri. Un po´ come accade ora con la tecnologia: fino a trent´anni fa occorreva pronunciarsi, scrivere, telefonare, dunque esporsi.



Oggi si può comunicare, anzi si è indotti a farlo, senza un´interfaccia umana, dunque senza rischio, senza paura di compromettersi. E le umane virtù vengono delegate a ciò che umano non è. Così, anche il coraggio e la forza d´animo che vi è intrinsecamente connaturata stanno diventando sempre più un´astrazione virtuale, svuotata di senso, per uomini e donne che vagano senza bussola, giovani accecati dal presente e vecchi incartapecoriti nel ricordo.Per fronteggiare «la più grande urgenza sociale odierna», Paolo Crepet propone a genitori, educatori e a quei «nativi digitali» che si accingono a esplorare la propria esistenza in una società ipertecnologica, un «ipotetico inventario» di alcune declinazioni del coraggio in vari ambiti dell´esperienza umana.



A dare il benvenuto a Crepet, il sindaco di Marsala Alberto Di Girolamo. Dialogheranno con l´autore, l´assessore alle Politiche Culturali Clara Ruggieri e la Presidente della Commissione Consiliare Cultura, Ginetta Ingrassia. L´evento, promosso dall´Antica Libreria di Pietro Pellegrino, è stato organizzato dalla Libreria Mondadori di Piazza della Repubblica in collaborazione con l´Agenzia Communico ed il patrocinio del Comune di Marsala.