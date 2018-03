Inserita in Sport il 21/03/2018 da Direttore Libertas: il settore giovanile fa l´en plein. Tutte le squadre vanno avanti Grandi risultati per il settore giovanile della Libertas che porta tutte le sue formazioni alla fase regionale dei rispettivi campionati. Due di esse chiudono i gironi provinciali al primo posto: l’under 18 di Peppe Chimenti e l’under 13 di Vincenzo Ferrara.



Mentre i nati nel 2000 e 2001, in campo con il nome Fortitudo Balestrate, hanno vinto il girone provinciale di Palermo con 13 vittorie e tre sole sconfitte, davanti alle palermitane Ginnic e Green, l’under 13 ha invece chiuso il girone trapanese senza alcuna sconfitta: 14 vittorie, 1080 punti segnati e appena 375 subiti.

Passa alla fase regionale anche la formazione under 14 (allenata sempre da Vincenzo Ferrara), seconda in provincia alle spalle della “corazzata” Pallacanestro Trapani che vanta, nelle sue file, la presenza di Valerio Longo, altro prodotto del vivaio alcamese. Adesso i 2004/2005 dovranno affrontare il Cus Palermo. Già disposto anche l’accoppiamento degli ottavi di finale regionali del campionato under 18 con il quintetto di coach Chimenti, migliore difesa del campionato, che dovrà vedersela nuovamente con il Ginnic di Angelo Licari, altra squadra che subisce pochi canestri.



Non si conosce ancora, infine, l’avversario della Libertas under 13 che dovrà affrontare la vincente del girone provinciale di Palermo: in testa la lotta è fra Cus, Happy Basket e Leonardo Da Vinci quando mancano ancora quattro giornate.