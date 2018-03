Inserita in Sport il 21/03/2018 da Direttore Marsala: una domenica a 2 ruote con la Motopasseggiata di primavera Domenica 18 marzo 2018 si è svolta a Marsala la 9^ edizione della Motopasseggiata di Primavera, organizzata grazie alla sapiente regia di tutto lo staff del MOTOCLUB MARSALA R.PASOLINI.





Ad arrivare in città nonostante il tempo poco clemente sono stati circa 400 motocicli guidate da intrepidi appassionati vogliosi di gustarsi la mitica manifestazione che negli anni non ha mai deluso le aspettative dei partecipanti.





L´appuntamento per il punto di ritrovo dei motociclisti è stata la meravigliosa cornice del Porticciolo Turistico di Marsala dove gli appassionati hanno avuto modo di incontrarsi scambiarsi baci, abbracci e selfies oltre che un graditissimo aperitivo offerto dal motoclub organizzatore.





Sotto la precisa ed attenda regia del neo eletto Presidente del Motoclub MARSALA SEBA NOVARA, coadiuvato da Mariagrazia Barbera la Vicepresidente, Fabio Parisi il Segretario e con la collaborazione di tutto lo staff e di altri amici, la carovana dei motociclisti intorno alle 11.30 ha iniziato il giro in moto lungo un percorso ben definito per le strade della città dove festanti e rumorosissimi i motociclisti hanno portato una ventata di gioia, festa e spensieratezza in una giornata che dal punto di vista metereologico non prometteva nulla di buono.





La sfilata del lunghissimo serpentone delle moto creatosi in città dopo circa 20 km di percorrenza dopo aver fatto deliziare gli occhi dei partecipanti che hanno apprezzato le bellezze naturali della città di Marsala è arrivato al ristorante convenzionato dove chef e personale addetto hanno deliziato il palato dei motociclisti con pietanze rustiche di primo, secondo, frutta, svariate torte, fiumi di buon vino marsalese DOC....e tanta buona musica offerta da LACO.





Durante il pranzo c´è stato anche l´intervento del Delegato responsabile provinciale di Trapani della FMI Giuseppe Albini che ha salutato gli intervenuti ed auguranto loro una stagione di mototurismo all´insegna del divertimento e di km in moto, dopodiché ha preso la parola il Consigliere Regionale della Federazione Motociclistica Italiana PEPPE ANGILERI che ha voluto ricordare quanto sia importante per la FMI SICILIA, per il nostro territorio e per tutti noi, la realizzazione di queste manifestazioni che portano lustro, creano nuovi indotti, portano benessere a tutti i siciliani.

Il Consigliere Regionale FMI PEPPE ANGILERI ha inoltre salutato i partecipanti consegnando loro gli attestati di partecipazione a tutti i presenti.





Il Motoclub MARSALA ha inoltre messo a sorteggio circa una 60ina di premi vari e regali vari che sono stati omaggiati ai partecipanti .





Intorno alle 18.30 il presidente SEBA NOVARA insieme a tutti i ragazzi dello staff organizzativo del Motoclub MARSALA ha chiuso questa nona edizione della MotoPasseggiata di Primavera dando appuntamento a tutti i motociclisti al MOTORADUNO NAZIONALE FMI del prossimo 16 e 17 GIUGNO 2018 denominato " 40.1 Città di Marsala".