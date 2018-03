Inserita in Tempo libero il 20/03/2018 da Direttore Pasquetta 2018 eco-escursione naturalistica - Vesuvio Pasquetta 2018 eco-escursione naturalistica - Vesuvio



Torna l´eco-escursione naturalistica e consapevole di Pasquetta con Vesuvio Natura da Esplorare ed Econote. Il 2 aprile le due associazioni faranno il percorso nella Valle dell´inferno all´interno del Parco Nazionale del Vesuvio, nel rispetto della natura e dei luoghi.



Uno dei momenti più attesi dell’anno è sicuramente la Pasqua, che trascina con sé gli ultimi lembi dell’inverno e ci accoglie con i suoi profumi primaverili, i dolci prelibati e le tradizioni radicate e così varie da zona a zona. Č anche il momento della ricongiunzione con la natura, la voglia di uscire all’area aperta e visitare le zone naturali.



Negli anni, però, con il progressivo allontanamento dell’uomo dalla natura, il fenomeno si è spesso trasformato e molte sono diventate le persone che si avventurano in natura senza però amarla, ma piuttosto sfregiandola, sporcandola e spesso vandalizzandola. Ecco perché è importante fare un passo indietro, tornare ai momenti dove immergersi nella natura era una cosa naturale e, soprattutto, quando essa stessa era ancora considerata dai più la “mamma Terra”, da visitare con rispetto e amore.



INFORMAZIONI PER L´ESCURSIONE DI PASQUETTA



Il sentiero che parte da quota 970m e si distende alternando tratti in discesa a tratti pianeggianti. Per la natura del tracciato, risulta essere il percorso ideale per osservare la tipica struttura geologica del vulcano-strato a recinto del Somma-Vesuvio. La Valle dell’Inferno separa il Monte Somma dal vulcano più giovane, il Vesuvio, ed è in parte invasa dalle lave delle eruzioni del ‘900, colonizzate dal lichene Stereocaulon vesuvianum.



La visita alla Valle dell´Inferno è una suggestiva passeggiata alla scoperta del lato orientale del Somma-Vesuvio, in cui è possibile vivere l´imponenza dei due vulcani, osservando dal basso il Monte Somma ed il Vesuvio. Dopo essere scesi nella Valle, dal versante di Ercolano, si raggiungono prima l’Arena e l’Arco naturale e poi i Cognoli di Levante, sui quali è posta la più bella formazione di lava “a corda” del Vesuvio, incise da una profonda frattura, in cui vivono numerose specie di felce e al cui interno è possibile entrare, proprio come se si entrasse nelle viscere della Terra!



Cosa si può fare: passeggiare, fare fotografie, fare domande, rilassarsi, scoprire la natura, fare il pic-nic, conversare e scambiarsi opinioni.



Cosa non si può fare: accendere fuochi o braci, abbandonare rifiuti, urlare o utilizzare mezzi rumorosi, disturbare la flora e la fauna, distruggere l’ambiente.



INFORMAZIONI SUL PERCORSO



Lunghezza: 4 Km a/r per la meta intermedia d’itinerario

Dislivello: 170 m slm

Tempi di percorrenza: 3 h

Difficoltà: T



Per il 5° anno le Associazioni culturali Econote e Vesuvio Natura da Esplorare propongono un percorso alternativo per la giornata di Pasquetta nel rispetto della natura e dell´ambiente. Pasquetta 2018 sarà all´insegna di una eco-escursione naturalistica nel Parco Nazionale del Vesuvio di difficoltà media nella Valle dell´inferno.



LUOGO DI INCONTRO: Presso via Vesuvio 42 Ercolano, in prossimità del Ristorante La Casa Rossa e del Bar EDEN ( coord. 40.817077, 14.383010).

Poi, in gruppi, ci si trasferirà in auto presso il parcheggio a quota 800m ( coord. 40.828192, 14.414944) dove saranno lasciate le auto (costo parcheggio 5 euro per auto) e si proseguirà per il percorso ( a piedi o con una navetta dal costo di 1 euro).

Per il momento il servizio di parcheggio a quota 800n sm non è ancora attivo e non si sa se sarà ripristinato entro il 2 aprile. Nel caso così non fosse, il parcheggio è da ritenersi gratuito.





CONSIGLI SU COME EQUIPAGGIARSI PER L’ESCURSIONE:



– Abbigliamento a strati: maglia sintetica se possibile a contatto con la pelle, abbigliamento a strati e k-way o antivento, pantaloni lunghi, maglia di ricambio, scarpe di ginnastica o dalla suola non liscia, cappello, zaini, no tracolle.



– Equipaggiamento: Colazione al sacco per piccolo spuntino, acqua, macchina fotografica, telo per potersi appoggiare e mangiare, sacchetto per rifiuti.



N.B. L’escursione non è compresa di visita al Cratere del Vesuvio. Ma dopo la visita, chi lo desidera potrà liberamente visitarlo. L´escursione infatti si conclude alla biglietteria del Parco (Rifugio Imbò (coord. 40.829197, 14.430181), dove chi vuole può acquistare il biglietto per visitare autonomamente il Cratere del Vesuvio ( 10 euro intero, 8 euro ridotto per bambini di altezza inferiore a 1,20m, o residenti nei 13 comuni del Parco con esibizione di carta d´identità)



INFO E PRENOTAZIONI inviare mail a info@econote.it indicando nome, numero di persone e contatto telefonico. O prenotazione ai seguenti numeri di telefono: 3936098130 / 3398877884



QUOTA PER L’ESCURSIONE (che comprende contributo organizzativo, materiale informativo e guida escursionista): 15 euro.