Inserita in Tempo libero il 20/03/2018 da Direttore Trapani: Chiesa “ANIME SANTE DEL PURGATORIO” sede sacri gruppi dei misteri In seguito a quanto diffusosi nell’ambiente cittadino per ciò che concerne il pagamento di Euro 3,00 (esattamente così come vociferato) per l’ingresso di ogni studente durante le varie visite di scolaresche che si susseguono all’interno della Chiesa delle Anime Sante del Purgatorio per ammirare i Sacri Gruppi della Processione dei Misteri di Trapani,



la scrivente rettoria reclama il proprio diritto a precisare che:



mai nessuna somma è stata né sarà richiesta ai visitatori in merito e che, per quanto riguarda nello specifico le visite di scolaresche o gruppi in generale, ciò che può avvenire di caso in caso è la semplice collaborazione tramite l’elargizione di un’offerta assolutamente LIBERA.



Ciò viene specificato allo scopo di evitare l’ulteriore diffusione di false informazioni che vadano ad inficiare sull’immagine della scrivente rettoria e, nel complesso, dell’ambiente che vive del tesoro che questa Chiesa custodisce.