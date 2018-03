Inserita in Cultura il 20/03/2018 da Direttore Gli studenti dell´I.T:E. per il Turismo Circa 80 studenti di quattro classi dell’Istituto Tecnico Economico e per il Turismo “Giuseppe Garibaldi” sono stati in visita al Palazzo Municipale e a Palazzo VII Aprile. Si tratta delle classi 3^ AT, 3^ BT, 2^ AT e 2^BT che per l’occasione sono stati accompagnati dai Professori Roberto Galifi e Mariangela Terrana.



A Palazzo Municipale gli studenti del Commerciale sono stati ricevuti dal Sindaco Alberto Di Girolamo; nonché dagli Assessori Anna Maria Angileri (Pubblica Istruzione), Clara Ruggieri (Politiche Culturali), Rino Passalacqua (Urbanistica) e Salvatore Accardi (Lavori Pubblici).



Agli Amministratori i giovani hanno rivolto tutta una serie di domande sul funzionamento della macchina burocratico-amministrativa e dei servizi municipali. A fare gli onori di casa a Palazzo VII Aprile sono stati il Presidente Enzo Sturiano e altri consiglieri.