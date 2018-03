Inserita in Cultura il 20/03/2018 da Direttore IL MAZARESE EZIO GIACALONE A L’EREDITA’ Lunedì 26 Marzo alle 18,30 su Rai Uno, il nostro concittadino Ezio Giacalone sarà tra i partecipanti alla trasmissione ‘L’Eredità’, il quiz show più longevo della televisione italiana, diventato ormai un ‘classico’ per milioni di italiani condotto da Fabrizio Frizzi ed in onda in orario pre serale sulla rete ammiraglia della Rai. A Ezio l’imbocca al lupo del Sindaco della città, on Nicola Cristaldi