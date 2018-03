Inserita in Sport il 20/03/2018 da Direttore Lorenzo Mariani protagonista nel Campionato Italiano Karting 2018 Lorenzo Mariani ha deciso di fare il "grande salto" nel Campionato Italiano ACI Karting. Il giovane umbro che con i suoi 18 anni segue le orme del padre Fabio, pilota che ha iniziato nei rally per poi passare alle cronoscalate, parteciperà agli appuntamenti della massima serie tricolore sotto le insegne del Team Racing Gubbio in una delle categorie più agguerrite e numerose, cioè la KZ3 Junior, riservata ai go-kart di massima cilindrata (125cc) e a piloti under 24.



Forte dei sorprendenti risultati colti nel 2017 malgrado il "rookie" di Gubbio non fosse appoggiato ufficialmente da alcuna casa costruttrice, Mariani affronterà i tre appuntamenti in programma nel calendario dell´Italiano Karting al volante di un kart con telaio CRG e motore TM KZ10c, sul quale ha già affrontato un positivo test a metà febbraio alKartodromo Val Vibrata. Proprio sull´impianto che sorge a Sant´Egidio alla Vibrata, nel Teramano, Lorenzo inaugurerà la stagione di corse disputando la Gara di Primavera domenica 25 marzo.



Un appuntamento utile soprattutto per verificare il lavoro di preparazione svolto durante l´inverno e impostare quello che lo porterà all´esordio nel Tricolore 2018 promosso da AciSport, in programma in provincia di Lecce sul Circuito La Conca il 25-27 maggio. Gli altri due round del Campionato Italiano saranno poi le prove di Teramo il 24-26 agosto (sempre al Kartodromo Val Vibrata) e di Pavia a Castelletto il 15-16 settembre. A questi, Mariani aggiungerà ulteriori appuntamenti in fase di definizione per completare un programma 2018 di alto livello, che prevede sfide ai migliori interpreti della specialità.