Inserita in Economia il 20/03/2018 da Direttore Comune C.bello: «SELEZIONE PUBBLICA PER LA FORMAZIONE E IL RECLUTAMENTO DI ISPETTORI AMBIENTALI VOLONTARI». Il Comune di Campobello recluterà 10 ispettori ambientali volontari. Una selezione pubblica è stata infatti indetta dall’Amministrazione comunale, con determinazione del comandante della Polizia municipale Giuliano Panierino, al fine di procedere alla formazione di almeno 20 aspiranti volontari, che dovranno partecipare all’apposito corso organizzato dal Comune al fine di ottenere la nomina di I.A.V.C.



La figura dell’Ispettore Ambientale Volontario Comunale, istituita a Campobello nel 2014 con deliberazione della Commissione straordinaria e successivamente, nel 2015, sottoposta anche all’approvazione dell’attuale Consiglio comunale, in particolare, dovrà occuparsi, in maniera volontaria e gratuita (è previsto un rimborso spese), di prevenzione e vigilanza sul corretto conferimento dei rifiuti secondo il vigente calendario della raccolta differenziata, coadiuvando la polizia municipale, la protezione civile e tutti gli uffici deputati alla tutela dell’ambiente e del paesaggio.



Al fine di accedere al corso e di ottenere la qualifica di I.A.V.C, è necessario possedere tra gli altri i seguenti requisiti:



- essere cittadini italiano o appartenere a uno dei paesi membri dell’UE;



- età compresa tra i 18 e i 65 anni;



- essere dipendente del Comune di Campobello di Mazara, appartenere ad associazioni di volontariato regolarmente iscritte in appositi albi nazionali, regionali o provinciali, o appartenere a forze dell’Ordine, forze armate o a forze di Polizia municipale in servizio o in quiescenza.



Il bando integrale è consultabile sul sito istituzionale del Comune all’indirizzo www.comune.campobellodimazara.tp.it – sezione Avvisi.



Gli interessati possono presentare domanda, brevi manu o a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzandola all’Ufficio Protocollo del Comune di Campobello di Mazara, via Ospedale, entro il 3 aprile 2018.