Inserita in Politica il 19/03/2018 da Direttore L’On.le Mario Tassone ed il Presidente della FITA avv. Carmelo Pace ospiti d’onore all’Assemblea Nazionale Come da programma si è svolta a Roma sabato 17 l’assemblea nazionale dell’Anas. I lavori dell’assemblea sono stati aperti evidenziando il grande ruolo che svolge, in generale, l’associazionismo e, nello specifico, la nostra associazione a favore del nostro paese, e in particolare, si è soffermati sul nuovo sistema economico che va sempre più delineandosi in due bivi: da una parte lo Stato che mostra sempre meno impegno nel fornire servizi che di norma vengono garantiti ai più deboli e dall’altra le persone in difficoltà che non ricevono dallo stato le giuste attenzioni. Dopo la premessa si è passati ad illustrare i vari punti all’ordine del giorno in seguito ad un confronto sui singoli presenti.



La parola è stata data agli ospiti presenti all’assemblea, tra questi l’Onorevole Mario Tassone il quale ha illustrato l’importanza della riforma organica del terzo settore, a seguire la parola è stata data all’ Onorevole Gemelli il quale ha evidenziato che oggi più che mai l’associazionismo diventa un punto di riferimento certo non solo per la fornitura di una serie di servizi che lo Stato delega sempre di più al volontariato, ma come il volontariato sia partecipazione attiva alla vita della Repubblica.



Tra gli ospiti presenti anche l’avvocato Carmelo Pace, presidente nazionale della FITA Federazione Italiana teatro amatoriale, il quale ha sottolineato il lungo percorso che ha visto sin dal 1946 attiva la vita per realizzare i suoi scopi statutari che sono proprio quelli del teatro inteso come cultura, cibo per lo spirito e arte, un modo come un altro per creare quelle condizioni di sviluppo di una società.