Inserita in Cultura il 19/03/2018 da Direttore Riunione operativa dei Presidenti Regionali dell’ANAS per l’attivazione della cabina di regia per la realizzazione del progetto “inclusione sociale” Così come concordato, alla riunione dell’Anas Nazionale si sono incontrati tutti i presidenti regionali che hanno aderito al progetto “Inclusione Sociale”, di cui Anas è il capofila, al fine di concordare le modalità, i tempi e la realizzazione del progetto approvato dal Ministero del Lavoro.



riunione-anas-progetto-inclusione-socialeNel corso della riunione è stato illustrato, da parte del presidente, tutto il percorso che dovrà essere sviluppato, azione per azione e, in modo particolare, quelle che sono le parti dedicati alle scuole di secondo grado ossia ai laboratori di dipendenza sul bullismo e sull’alcolismo nonché le azioni riservate sia ai ragazzi delle scuole elementari sia ai ragazzi delle scuole medie con l’aggiunta di attività motoria al fine di formare un carattere forte per poter saper affrontare i problemi della vita. Infine, non è mancata la parte dedicata alle persone anziane ossia quelle azioni volte a valorizzare l’esperienza da un lato e a realizzare dall’altro grazie all’aiuto combinato degli psicologi, dell’educazione e degli educatori Isef, un accostamento volto a prevenire una serie di malattie tipiche dell’anzianità e soprattutto tipici della mancanza di movimento.