Inserita in Politica il 16/03/2018 da Direttore Carmela Daidone, presidente della quarta commissione consiliare di Erice, in una interrogazione indirizzata al sindaco Daniela Toscano. Un tavolo tecnico per programmare e pianificare azioni finalizzate a un’adeguata prevenzione degli incendi. Lo chiede il consigliere comunale Carmela Daidone, presidente della quarta commissione consiliare di Erice, in una interrogazione indirizzata al sindaco Daniela Toscano. “La stagione estiva è ormai alle porte”, dice il capogruppo del Partito Democratico che, nelle settimane scorse, ha incontrato, insieme con gli altri componenti della commissione, tecnici ed esperti del settore. “Bisogna attivarsi immediatamente – prosegue Daidone – per programmare tutti gli interventi necessari insieme con l’Ispettorato Dipartimentale delle Foreste e l’Azienda Foreste. È indispensabile intanto avviare, ai fini preventivi, la pulitura dei viali parafuoco della zona demaniale. Si tratta di una vera e propria diserbatura che interessa un’ampia zona ed, essendo eseguita a mano, necessita di tempo. È quindi opportuno attivarsi sin da ora per non arrivare alla stagione estiva impreparati”. Il capogruppo del Partito Democratico sollecita l’amministrazione comunale anche a chiedere all’Ispettorato Dipartimentale delle Foreste lo stazionamento di uno o due mezzi antincendio ad Erice vetta o a mezza costa per l’intera stagione estiva. Il 10 agosto dello scorso anno, un incendio di vaste proporzioni, divampato nella zona di San Matteo, si propagò raggiungendo l’area di Porta Spada prima dell’intervento dei mezzi dislocati in altre aree. “Se fosse stata presente un’autobotte nella zona, con ogni probabilità – osserva Daidone –, l’estensione dell’incendio sarebbe stata più contenuta”. Il sindaco Daniela Toscano, che ha ringraziato il consigliere per la sensibilità dimostrata, ha comunicato di avere già fissato un incontro programmatico per la prossima settimana.