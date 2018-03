Inserita in Cultura il 14/03/2018 da Direttore Il Circo Lidia Togni con il suo meraviglioso show a Sciacca dal 15 al 19 marzo per stupire ancora il pubblico della Sicilia Il Circo Lidia Togni con la sua città itinerante e le sue meravigliose attrazioni, premiate al Festival Internazionale del Circo di Montecarlo, continua a stupire la Sicilia.



Il complesso circense approda a Sciacca dal 15 al 19 marzo, all´ex Galoppatoio (Fronte Stadio Alternativo Giuffrè). In programma due spettacoli al giorno alle 18.00 e alle 21.15, tutti i giorni, la domenica ore 17.00 e secondo spettacolo alle 19.30, lunedì 19 marzo unico spettacolo ore 18.00.



Star della pista, Vinicio Togni Canestrelli, figlio di Lidia e direttore del complesso circense, universalmente riconosciuto come il più esperto e prestigioso addestratore a livello internazionale. Vinicio è al centro della pista con la straordinaria giostra equestre, premiata con il Clown d´Argento dalla Principessa Stephanie di Monaco, al Festival del Circo di Montecarlo e con la Medaglia commemorativa della Presidenza della Repubblica Italiana al Festival del Circo d´Italia, Città di Latina.



Un´attrazione che mette in risalto la perfetta simbiosi tra uomo e cavallo, anche con spettacolari figure di alta scuola di equitazione, con la presenza di ben 30 esemplari di diverse razze: lipizzani austriaci, frisoni olandesi, crioli argentini, palomini lusitani e ponies dello Shetland: un record mondiale per un circo! Vinicio, sempre alla ricerca di novità, quest´anno presenta, con grande maestria, animali di bellezza unica come i leoni bianchi. Anche quest´attrazione è stata premiata al Festival del Circo di Montecarlo e, lo scorso anno, al Festival del Circo d´Italia Città di Latina. Qui Vinicio ha ricevuto il premio del SIAC, il Sindacato degli Addestratori d´Europa. Domina ancora la pista il direttore con il numero degli animali esotici: cammelli, dromedari, asinelli della Siria, lama, vatussi, lo yak, l´hungarian grey.



Quello del Circo Lidia Togni è uno show di grandi esclusive, con l´adrenalinica attrazione delle moto nel globo d´acciaio, i motociclisti della troupe "Diavoli Latini" che sfrecciano e si incrociano ad altissima velocità in una piccola sfera d´acciaio;



i "Bad Boy" acrobati spericolati alla ruota della morte al ritmo di melodie sudamericane; la troupe "Murcia" funamboli a grande altezza da cardiopalma; gli esilaranti clowns Lele´, Remachin, Viny, Pin Pin e Cornettin; il verticalista Christian Ferney con esibizioni di forza fisica ed abilità; la contorsionista Mayerly che grazie ad un´insolita flessibilità del corpo riesce ad eseguire pose uniche con grande forza ed eleganza; l´antipodista Jennifer Barlay-Brescianini.



Ad accompagnare gli spettatori, alla scoperta del mondo magico del circo, quello della pura tradizione di casa Togni, c´è il clown bianco Marcello, una figura di quelle immortalate dal grande regista Federico Fellini nei suoi celebri film.



Uno show entusiasmante, coinvolgente e di estrema qualità che coniuga tradizione ed innovazione, garantito da Vinicio Togni.