Inserita in Economia il 14/03/2018 da Direttore L’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani aderisce alla “Giornata nazionale per la sensibilizzazione dei disturbi alimentari” L’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani aderisce alla “Giornata nazionale per la sensibilizzazione dei disturbi alimentari” che si celebra giovedì prossimo 15 marzo.



L´Ambulatorio del “Centro per il trattamento e la cura dei disturbi del comportamento alimentare” dell’ASP di Trapani è aperto dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13.



Il Centro si trova al palazzo Gladiolo della Cittadella della Salute a Erice Casasanta.

La composizione dell´equipe prevede il dietologo, la psicologa, l´assistente sociale e l´infermiere, la musicoterapeuta e l´educatrice.







I disturbi del comportamento alimentare (DCA) sono patologie caratterizzate da un’alterazione delle abitudini alimentari e da un’eccessiva preoccupazione per il peso e per le forme del corpo. Insorgono prevalentemente durante l’adolescenza e colpiscono soprattutto il sesso femminile. I principali Disturbi del Comportamento Alimentare sono l’Anoressia nervosa, la Bulimia nervosa e il Disturbo da Alimentazione incontrollata. I comportamenti tipici di una persona che soffre di questa patologia sono: digiuno, restrizione dell’alimentazione, crisi bulimiche, vomito autoindotto, assunzione impropria di lassativi e/o diuretici al fine di contrastare l’aumento ponderale.





Si accede all’ambulatorio con la ricetta rossa "prima visita presso Cittadella della Salute-Ambulatorio dei Disturbi del Comportamento Alimentare", e non è previsto alcun ticket.



Per informazioni telefonare allo 0923 472320.