UNA DELEGAZIONE DEL PARLAMENTO TEDESCO IN VISTA AD ERICE Il Vicesindaco di Erice, architetto Angelo Catalano, ha ricevuto la visita di una delegazione del Bundestag con a capo la Vicepresidente del Parlamento Tedesco Claudia Roth, giunta ad Erice in visita per accordi internazionali con il Ministero degli Interni.





La delegazione tedesca, composta da diversi parlamentari e diplomatici, dopo avere visitato il borgo medioevale ericino ed averne apprezzato le bellezze storiche e paesagistiche, ha esternato la volontà di promozione del territori ericino e dell’intera provincia trapanese che così fortemente li ha impressionati durante la visita.