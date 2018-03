Inserita in Cultura il 13/03/2018 da Direttore L’ANAS esprime solidarietà al presidente onorario dell’Associazione, Aldo Carcaci, per il furto subìto nell’immobile di sua proprietà La presidenza nazionale e la tutta la direzione esprime solidarietà per il vile atto che è stato commesso a danno del presidente onorario dell’associazione Aldo Carcaci, nonché deputato federale Belga.



A suo danno ed in sua assenza ad Avola in Sicilia, è stato commesso, infatti, un furto con danneggiamento all’interno dell’immobile di proprietà dello stesso da parte di ignoti.







Tutta l’associazione è vicina al spregevole atto subito in sua assenza e si augura che le forze dell’ordine, su cui l’associazione ripone grande fiducia, e le istituzioni tutte possano quanto prima rintracciare i colpevoli con una accurata vigilanza sul territorio ed assicurarli alla giustizia così come vuole il nostro ordinamento.