Inserita in Sport il 12/03/2018 da Direttore L’A.S.D. Polisportiva Saline Trapanesi presente al Roller Day di Treviso con la Maratona cittadina L’11 Marzo 2018, nel capoluogo della Marca si è disputata l’edizione 2018 del Roller Day, un’intera giornata di gare ed esibizioni tra maratona e mezza maratona con le stelle internazionali della disciplina trasformando la città di Treviso in una grande palestra a cielo aperto.



Organizzato dalla Polisportiva Casier e dallo Sporting Treviso, con il supporto della FISR e degli enti di promozione sportiva UISP e AICS ha coniugato il pattinaggio di velocità, nelle varie forme, con attività promozionali dedicate al coinvolgimento di grandi e piccini.



Piatto forte la maratona da ben 42 chilometri da tirare tutto d’un fiato, che vedrà impegnato l’atleta dell’A.S.D. Polisportiva Saline Trapanesi Master over 30 Giuseppe Strazzera accompagnato dall’inossidabile Maestro Riccardo Strazzera.



La gara è scattata alle 10.45 da Piazzale Burchiellati, baricentro della rassegna e andrà a svilupparsi sull’armai classico circuito di 5,2 chilometri, dentro e fuori le mura.



Maratona e mezza maratona richiameranno al via pattinatori da una decina di nazioni, risultano infatti adesioni da Russia, Croazia, Slovenia, Spagna, Germania, Francia, Polonia, Slovacchia, Messico, comprese alcune stelle della specialità.



220 è il numero di Atleti che si sono visti alla linea di partenza, 1 h 10’ il tempo stimato durata della maratona.



Le lezioni di pattinaggio dei Pattinatori Trapanesi continuano ininterrottamente il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 16.00 alle 17.00 nella Palestra Comunale di Via Pantelleria.