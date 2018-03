Inserita in Tempo libero il 09/03/2018 da Direttore So.Re.S. associazione regionale sanità sicilia da oggi entra a far parte di ANAS Il SO.RE.S. nasce dalla collaborazione di un gruppo di persone particolarmente sensibili, che fanno riferimento a strutture che operano nel Volontariato e nello specifico sul socio-sanitario, il SO.RE.S., Associazione Regionale Sanità, con lo scopo di raggruppare ed aggregare Associazioni di volontariato, Enti no profit, ONLUS, Cooperative Sociali e tutti gli enti che si occupano dei problemi del sociale.

Lo scopo è quello di aiutare tutti a scoprire una nuova cultura; quella della solidarietà, della non discriminazione, dello sviluppo sostenibile, della non violenza, del rispetto dell’altro e della cittadinanza. Per queste ragioni si ritiene importante la nascita del SO.RE.S. che si interfaccia con tutti coloro che vogliono innescare e contribuire a mettere in moto meccanismi di cambiamento della realtà, schierandosi dalla parte degli altri.

Riteniamo sia vitale creare sinergia con le istituzioni Comunali, Provinciali e Regionali per lo sviluppo di politiche, di inclusioni e di pari opportunità.

Purtroppo dobbiamo registrare da parte delle istituzioni una certa freddezza su questi temi, come dimostrano le nostre esperienze, per questo il SO.RE.S. ha il compito e il dovere di interferire al fine di una promozione e di un’azione di integrazione, condivisione e collaborazione tra le diverse Associazioni, e proporsi come organo di rappresentanza nei rapporti con le istituzioni.

Per ulteriori informazioni e per chiedere la scheda di adesione contattare la segreteria al n° di telefono 0918903887, fax 0918907455 o e-mail soressicilia@gmail.com