Inserita in Tempo libero il 09/03/2018 da Direttore SVELIAMO “I MISTERI”: arte, riti e tradizioni Dal 12 al 24 marzo 2018 Dal 12 al 24 marzo 2018 verrà attuato il progetto SVELIAMO “I MISTERI”: arte, riti e tradizioni, una iniziativa promossa dall’Associazione Amici del Museo Pepoli con la collaborazione dell’Unione Maestranze di Trapani e del Rettorato della Chiesa delle Anime Sante del Purgatorio.



Il progetto consiste in un momento di accoglienza ed in una visita didattica ai sacri gruppi dei Misteri, rivolti a studenti degli Istituti di ogni ordine e grado, ma anche a cittadini e visitatori.



L’iniziativa è finalizzata a promuovere la conoscenza del patrimonio storico, artistico, culturale, religioso e tradizionale della città di Trapani, in particolare legato ai riti della Settimana Santa.



I partecipanti saranno accolti presso la sede dell’Unione Maestranze da un operatore didattico dell’Associazione Amici del Museo Pepoli che traccerà la storia e le origini dei riti della Settimana Santa e della processione dei Misteri, attraverso l’utilizzo di linguaggi e metodologie differenziate secondo le fasce di età e gli interessi del fruitore.



Verrà illustrata la tecnica polimaterica, cosiddetta del “legno tela e colla” e saranno presi in esame gli aspetti simbolici ed estetici delle sculture. Nella chiesa del Purgatorio verranno esaminati i singoli gruppi, con gli opportuni riferimenti agli episodi descritti nei Vangeli, attraverso una analisi storico-artistica e una lettura iconografica ed iconologica dei personaggi che popolano le scene.



La visita fornirà anche l’occasione per opportuni riferimenti ad altre opere in legno tela e colla, o anche di materiali diversi, aventi attinenza col tema della passione di Cristo e con la produzione locale, presenti in chiese cittadine e del territorio.