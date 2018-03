Inserita in Economia il 08/03/2018 da Direttore Sicurezza ed edilizia scolastica, progetti bloccati. La campagna della cisl per l’avvio dei cantieri Progetti per la ristrutturazione degli istituti, la messa in sicurezza, per la costruzione di nuove scuole, e tanto altro, che se sbloccati, rilancerebbero non solo la qualità formativa delle scuole di Trapani ma soprattutto la sicurezza per studenti e personale degli istituti, e darebbero inoltre una spinta al settore dell’edilizia da tempo in crisi.



Sono i punti al centro della campagna avviata dalla Cisl Palermo Trapani insieme alle federazioni delle categorie coinvolte, la Cisl Scuola, Cisl Funzione Pubblica e gli edili della Cisl la Filca, e che sarà lanciata nel corso di una conferenza stampa che si terrà lunedì 12 marzo alle ore 10 nel salone della sede del sindacato in piazza Ciaccio Montalto, 27.



Parteciperanno il segretario generale Cisl Palermo Trapani Leonardo La Piana, il segretario Cisl Scuola Palermo Trapani Vito Cassata e il segretario territoriale Dino Biondo, il segretario aggiunto Cisl Fp Palermo Trapani Marco Corrao e il segretario territoriale Filca Cisl Palermo Trapani Francesco Danese.