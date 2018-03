Inserita in Cultura il 08/03/2018 da Direttore La mazarese Ouiam El Mrieh a Sanremo Young. Ritorna il talent con in gara la nostra concittadina Nessun salvataggio in extremis questa volta, ma un ottimo piazzamento per la nostra concittadina, Ouiam El Mrieh, per la quale il sogno di sfondare nel mondo della musica continua grazie alla partecipazione al nuovo talent canoro della RAI, Sanremo Young, riservato ai Millennials.



Ancora una volta la giovane mazarese ha dato sfoggio di una potenza vocale fuori dal comune e, nonostante una giuria Academy non proprio convinta, il pubblico da casa ha premiato Ouiam con un ottimo terzo posto finale che le ha consentito l’approdo alla puntata di domani, venerdì 9 Marzo 2018.



Dopo la pausa per le lezioni politiche dello scorso 4 Marzo, torna dunque domani il talent condotto da Antonella Clerici e riservato ai Millenials.



Ouiam el Mrieh, è nata a Mazara del Vallo 16 anni fa da una famiglia di origini marocchine, e frequenta il terzo anno del Liceo ´G.G. Adria - G.P. Ballatore´.



I giovani talenti, vengono votati sia dall´Academy composta da Mara Maionchi, Rocco Hunt, Iva Zanicchi, Marco Masini, Cristina D’Avena, Angelo Baiguini, Mietta, Elisabetta Canalis, Baby K e i Ricchi e Poveri, che giudica le esibizioni e attribuisce i voti ai cantanti, sia dal pubblico a casa che si esprime tramite il televoto, e che può votare il cantante preferito solo durante la sua esibizione. Nella valutazione complessiva inoltre sono coinvolti anche la SanremoYoung Orchestra, composta da musicisti tra i 18 e i 25 anni selezionati e diretti dal maestro Diego Basso, e gli stessi cantanti in gara: la valutazione così combinata permette al preferito dei musicisti e dei concorrenti di scalare una posizione nella classifica generale. Anche i vari ospiti delle puntate danno il loro contributo con il meccanismo dello “showdown”, che consente il salvataggio di due cantanti, tra gli ultimi quattro della classifica, che vengono promossi così alla puntata successiva.



Appuntamento dunque a Venerdì 09 Marzo alle 20,30 su RaiUno per una nuova puntata di Sanremo Young.