Inserita in Politica il 08/03/2018 da Direttore Mancuso (FI): “Il Presidente Miccichè non ha bisogno di difese, ma il partito sì” “È certo che il Presidente Miccichè non ha bisogno di difese, ma il partito sì. Per questo, prima ancora che da deputato, da coordinatore del partito sul territorio e da persona che ha sempre fatto di tutto per la propria bandiera, esprimo amarezza per le posizioni estremiste dei miei quattro colleghi”. Così il Coordinatore provinciale nisseno e deputato azzurro, on. Michele Mancuso, in merito alla questione interna che ha coinvolto il gruppo parlamentare di Forza Italia.



“Forse, di azzurro hanno davvero poco. Noi – continua Mancuso – siamo orgogliosi di essere resuscitati. La storia recente che ci ha visto balzare dal 5 al 21 % è vera! Credo sia necessario il dialogo ma anche il rispetto dei ruoli”.



Conclude il Parlamentare nisseno: “Guai a chi crede di essere uno dei 70 deputati perché si è stati bravi. La squadra si fa sempre prima e dopo. Spero davvero che possano tornare a farla e soprattutto, a lavorare per la nostra Sicilia, con umiltà e rispetto dei ruoli. Finite le politiche ci attende la gente, quella che punisce le beghe e da voce alla protesta”.