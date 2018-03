Inserita in Cultura il 08/03/2018 da Direttore Palermo: lunedì 12 marzo, all’Hotel de France, il “Joe Petrosino’s celebration 2018”, la giornata commemorativa del poliziotto italo-americano Lunedì 12 marzo 2018, con inizio alle ore 9.30, in occasione dell’anniversario dell’omicidio del poliziotto italo-americano Joe Petrosino, avrà luogo a Palermo la giornata commemorativa nei luoghi che lo videro ospite durante il suo soggiorno nel capoluogo siciliano, 109 anni fa, presso l’Hotel de France – Casa del Goliardo, oggi gestito dall’Ersu come foresteria e casa dello studente (vicolo Sant’Uffizio, 13-15 -piazza Marina).



La manifestazione è organizzata congiuntamente dal Comune di Palermo, l’Ersu e l’associazione “Joe Petrosino Sicilia” ed ha il patrocinio dell’assessorato regionale all’Istruzione, dell’Università degli studi di Palermo, nonché di 15 associazioni studentesche universitarie: Aiesec, Avanti Giurisprudenza, ESN, Intesa Universitaria, Onda, Unione d’ateneo, Sicily foreign students, SISM, Spazio Universitario, UDU, Uniattiva, RUM, UNI%, Vivere Ateneo,RUN.



Il programma prevede, con la moderazione di Angelo Scuderi (direttore del giornale online Gazzettinodisicilia.it), gli interventi del commissario straordinario ERSU Palermo Giuseppe Amodei, dell’assessore regionale all’Istruzione e Formazione Professionale Roberto Lagalla, del rettore dell’Università degli Studi Fabrizio Micari, del vice-prefetto dell’Ufficio Territoriale del Governo di Salerno Vincenzo Amendola, dell’assessore alla Cultura del Comune di Padula Filomena Chiappardo, del sindaco di Palermo Leoluca Orlando.



Seguiranno: la presentazione dell’associazione “Joe Petrosino Sicilia” e del suo programma per la cultura della legalità a cura della presidentessa Anna Maria Corradini; le testimonianze di Nino Melito Petrosino pronipote di Joe Petrosino e di Vincenzo La Manna presidente Associazione Joe Petrosino di Padula;



Al termine (ore 12 circa) deposizione di una corona commemorativa sulla lapide dedicata a Joe Petrosino nel luogo della sua uccisione in piazza Marina (di fronte Hotel de France).



Durante la giornata sarà anche possibile fare visita della stanza che fu occupata da Joe Petrosino.







L’evento dedicato in particolare ai metodi investigativi innovativi di Petrosino è accreditato dall’Ordine dei Giornalisti di Sicilia come evento formativo per i giornalisti cui verranno riconosciuti numero 3 crediti formativi.