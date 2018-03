Inserita in Cultura il 07/03/2018 da Direttore Francesco Sole ha incontrato gli studenti marsalesi all´istituto “Abele Damiani” Una folta rappresentanza di studenti marsalesi ha partecipato con interesse all´incontro con l´autore Francesco Sole, che si è tenuto presso l´aula magna dell´Istituto “Abele Damiani” di Marsala .



L´iniziativa, promossa dalla Re.Ma.Pe. e dalla Libreria Mondadori si è divisa in due momenti: inizialmente Sole è stato introdotto da Alfredo Bilardello, della preside e presidente della Re.Ma.Pe. Sara Ester Garamella e dalla professoressa Violetta Isaia; a seguire sono stati gli studenti delle varie scuole presenti (Mazzini, Sturzo, Commerciale, Pascasino, Liceo Classico, Professionale Cosentino) a cimentarsi con una conduzione corale, leggendo anche alcuni brani, dopo di che è intervenuto il sacerdote don Tommaso Lombardo.



A seguire è stato lo stesso autore a illustrare brevemente il contenuto del suo libro #TiAmo, dialogando con i ragazzi prima di intrattenersi con i ragazzi per il firmacopie. L´autore ha confermato nell´occasione la simpatia che la capacità di comunicativa che lo ha portato alla notorietà come yotuber e recentemente anche nel mondo dell´editoria. Alla fine dell´incontro, Francesco Sole è stato a ospite del “Damiani” per un pranzo al ristorante didattico, preparato dai ragazzi dell´alberghiero.