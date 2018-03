Inserita in Cultura il 07/03/2018 da Direttore Premio letterario opere edite - L´Associazione Famiglie Affidatarie di Palermo sostiene la letteratura che parla dei bambini Paginascritta – un gruppo di professionisti che opera nel settore dell’editoria e della promozione culturale – oltre a offrire consulenza agli scrittori e a selezionare testi per le case editrici, intende essere attiva nel sociale sostenendo progetti di pubblica utilità. Tra questi non si può non tenere conto della tutela dei minori. Molti bambini sono ospiti di case famiglia, in attesa di affido o di adozione, pertanto Paginascritta ha scelto di appoggiare l’A.F.A.P., Associazione Famiglie Affidatarie Palermo, che dal 2013 opera attivamente per favorire l’affido minorile sul territorio palermitano (e non solo). Quest’anno, tra le proprie attività, Paginascritta ha deciso di inserire la prima edizione del “Premio letterario al valore sociale – Paginascritta per A.F.A.P.”. Possono concorrere, direttamente o tramite le loro case editrici – con l’invio di n. 5 copie di un’opera di narrativa o di saggistica pubblicata tra l’1gennaio 2014 e il 30 giugno 2018 – tutti gli autori che abbiano affrontato argomenti legati al mondo dei minori o prodotto testi per ragazzi. Un comitato di lettori, appositamente costituito dagli organizzatori, selezionerà le opere finaliste. Il vincitore del premio sarà poi designato da una giuria di qualità composta da personalità del mondo della cultura palermitana e dal presidente dell’ A.F.A.P., Giuseppe Sortino. La proclamazione avverrà nel corso della festa annuale organizzata a Palermo dall’A.F.A.P. a ridosso della Giornata mondiale dei diritti dell’infanzia (20 novembre 2018). Le varie fasi del concorso saranno comunicate da Paginascritta ai partecipanti, con largo anticipo, tramite mail. Le informazioni saranno anche pubblicate nelle seguenti pagine Facebook: Paginascritta – www.facebook.com/paginascritta/ A.F.A.P. – www.facebook.com/AFAPassociazioneFamiglieAffidatariePalermoOnlus/

Nella diffusione delle notizie saranno coinvolti anche i media locali. Il giudizio del comitato dei lettori e della giuria di qualità è insindacabile. I volumi inviati non saranno restituiti, ma donati a scopo benefico a destinatari liberamente scelti dall’A.F.A.P. La partecipazione al premio è gratuita. Le opere dovranno pervenire entro il 31 luglio 2018, tramite spedizione postale o consegna, all’indirizzo che sarà comunicato dagli organizzatori direttamente agli editori e agli autori che aderiranno. Per partecipare alla selezione va compilata e allegata a ogni opera la scheda di adesione acclusa al presente bando. Premi: agli autori dei tre libri finalisti designati dalla giuria saranno consegnate opere dello scultore Peppe Miceli. Paginascritta si riserverà di assegnare due menzioni speciali ad altrettanti autori, che saranno premiati con altre opere dello stesso artista. Per ulteriori informazioni, scrivere a paginascritta.staff@virgilio.it o contattare il numero telefonico 320.1444102 (del socio A.F.A.P. Massimo De Trovato).