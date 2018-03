Inserita in Sport il 07/03/2018 da Direttore A.S.D. Libertas Alcamo: La formazione Under 18 supera in classifica Ginnc e si aggiudica il titolo provinciale La formazione Under 18, guidata da coach Peppe Chimenti, si aggiudica il titolo provinciale e accede, con pieno diritto, agli ottavi di finale della fase regionale. Vincendo ieri anche a Palermo sul parquet del Ginnic, i giovani della Fortitudo Balestrate, società gemellata con la Libertas, hanno raggiunto i palermitani di coach Licari e li hanno superati alla luce degli scontri diretti, due a uno.



Dopo avere demolito, la settimana scorsa, il Green dell’esperto coach Musumeci, capitan Farina e compagni hanno messo le cose in chiaro già nel primo quarto frastornando il Ginnic con un eccezionale 22 – 6 e con la grandinata di bombe, tre Genovese e una Farina. Poi il lieve infortunio a Marcianò, il passaggio dei palermitani alla 1-3-1 e alcune amnesie in difesa consentivano alla squadra di Licari di andare al riposo lungo con appena 4 punti di ritardo.



A questo punto si è visto il carattere della grande squadra: Drago, Milana e Marcianò hanno cominciato a ringhiare difendendo sui più prolifici avversari, Accardo ha attaccato a ripetizione il ferro con penetrazioni ed eleganti serpentine, Genovese si è attaccato con il mastice il pallone alle mano senza quindi farselo mai fregare, Farina ha messo intensità e punti con continuità.



Il vantaggio è così ripreso a salire e il gruppo al gran completo, con l’apporto anche di Impellizzeri, Maniscalco e Cruciata, ha dimostrato la sua compattezza e il suo valore. 63 – 50 il finale e primo posto conquistato. A fine gara sono arrivate le congratulazioni del presidente Paglino, del coach e del capitano della prima squadra, Vincenzo Ferrara e Darìo Andrè.



Adesso negli ottavi di finale si affronterà nuovamente il Ginnic, questa volta ad eliminazione diretta. Andata a Palermo, ritorno a Balestrate. In caso di una vittoria per parte, varrà la differenza canestri per accedere ai quarti di finale regionali.



FORTITUDO/LIBERTAS: Abbinanti ne, Genovese 14, Impellizzeri 5, Maniscalco, Marziano ne, Farina 21, Milana, Marcianò 2, Accardo 19, Rocca ne, Drago 2, Cruciata.