Inserita in Cultura il 07/03/2018 da Direttore Mazara del Vallo, un sorriso per tutti al Circo Lidia Togni. Giornata di solidarietà in collaborazione con il comune Il circo Lidia Togni, grazie al supporto dell’amministrazione comunale di Mazara del Vallo, nel pomeriggio di lunedì 5 marzo ha ospitato numerose associazioni di volontariato, per regalare allegria e spensieratezza a bambini, anziani e diversamente abili



“Su input del Sindaco Cristaldi – ha detto l’Assessore alle Politiche Sociali, Anna Monteleone - la nostra amministrazione continua a perseguire una serie di progetti destinati al sociale.



Grazie alla sensibilità del direttore del circo, Vinicio Togni Canestrelli e alla collaborazione dell’Assessore Adele Spagnolo e del consigliere comunale Francesco Foggia afferma l’assessore Monteleone, abbiamo dato la possibilità di far vivere l’emozione del Circo alle associazioni di volontariato, ai bambini, ai nostri concittadini diversamente abili ed agli anziani”. Le cariche rappresentative dell’amministrazione comunale hanno pubblicamente ringraziato Vinicio Togni e Marcello Marchetti per la sensibilità e la generosità nell’accoglienza. Vinicio Togni Canestrelli, figlio di Lidia e direttore del complesso circense, universalmente riconosciuto come il più esperto e prestigioso addestratore a livello internazionale ha espresso un ringraziamento particolare al Sindaco ed all’Amministrazione, per la bella accoglienza ricevuta e per aver insieme collaborato alla realizzazione dell’iniziativa benefica.