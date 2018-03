Inserita in Cultura il 07/03/2018 da Direttore Co.Tu.Le.Vi. - Doppio appuntamento domani, 8 marzo 2018, in occasione della Giornata Internazionale della Donn Dalle ore 09,00 alle ore 12,30 presso l’Aula Magna “Giovanni Tranchina” del Polo

Universitario di Trapani, davanti ad un pubblico di alunni degli Istituti di ogni ordine e grado della provincia di Trapani, l’Associazione Diritti Umani Contro tutte le violenze CO.TU.LE VI.

presenterà il libro “L’Incontro” ; Interverrà come relatore, essendo lui stesso autore del libro, il Sostituto Procuratore della Procura di Roma Erminio Amelio, introdotto dal Sostituto Procuratore della Procura di Palermo Dott.ssa Alessia Sinatra. Interverranno, inoltre, Renato Grillo già Consigliere della Corte Suprema di Cassazione con “Molestie sessuali sui loghi di lavoro: tra presente e futuro”; Alessandra Stringi Psicologa e Psicoterapeuta C.T.U. con “Disturbo da stress post-traumautico e molestie sessuali”, il Presidente delle Camera Penale del Tribunale di Marsala Giacomo Frazzitta e l’avv. del Tribunale di Marsala Roberta Tranchida con “Applicabilità della legge 154 del 2001 a soggetti affetti da patologie psichiatriche”.

Modererà Aurora Ranno Presidente dell’Associazione CO.TU.LE VI. Inoltre saranno esposte due opere dell’artista trapanese Rosaria La Rosa, opere caratterizzate da un rigore formale con forti accenni drammatici, con una particolare attenzione alla sofferenza, alla rabbia, all’impotenza e a tratti anche alla rassegnazione.

Nel pomeriggio l’appuntamento si sposterà alle ore 16.30 presso il Salone di Rappresentanza della Prefettura di Trapani. Dopo i saluti del Prefetto di Trapani Darco Pellos e della Presidente della Co.Tu.Le Vi. Aurora Ranno, davanti ad un pubblico di autorità civili e militari e di alcuni cittadini verrà presentato il libro “L’Incontro”. Interverranno, inoltre, Anna Trinchillo Sostituto Procuratore della Repubblica presso Tribunale di Catania con “Tratta internazionale e prostituzione”; Gli Avv. Giacomo Frazzitta e Roberta Tranchida che riparleranno dell“Applicabilità della legge 154 del 2001 a soggetti affetti da patologie psichiatriche”.

Per concludere nell’ambito della Stagione Concertistica “I Concerti al Palazzo del Governo” Drepanon Brass del Conservatorio di Musica Antonio Scontrino di Trapani, si esibirà il coordinatore e concertatore M° Marco Primo Sala.