Inserita in Economia il 06/03/2018 da Direttore Erogazione Idrica Mazara est A causa del furto di cavi elettrici Enel in contrada San Nicola, nella giornata di oggi potrebbero verificarsi disagi nell’erogazione idrica nei quartieri di Bocca Arena e nell’area di Mazara Est (Via Castelvetrano, Via Val Di Mazara, Via Val Di Noto, Via Don Primo Mazzolari, Viale Africa e traverse). Ne dà notizia l’ufficio acquedotto del Comune di Mazara del Vallo, prontamente avvisato dai tecnici ENEL che stanno già provvedendo al ripristino della corrente elettrica.



L’erogazione tornerà alla normalità dalla mattinata di domani