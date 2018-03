Inserita in Cultura il 05/03/2018 da Direttore Castelvetrano (TP): L´associazione AgoeSvago presenta presenta la “Mostra artigianato” giovedì 8 marzo all’Hotel Althea L´associazione AgoeSvago presenta" MOSTRA ARTIGIANATO", esposizione dedicata ad artisti e artigiani, oltre che locali, provenienti da diverse zone della Sicilia.



L´evento si terrà presso il Palace Hotel di Castelvetrano all´Hotel Althea di Castelvetrano in data 8 marzo, dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 20:00.



Alla mostra ci sarà un´ ampia scelta di prodotti: ceramiche, oggettistica, pasta di sale, bijotteria, coffe siciliane, ricami,uncinetto, bomboniere, dipinti su tela, lavori in legno e in ferro. Non mancheranno prodotti alimentari di eccellenza.







Ingresso gratuito