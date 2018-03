Inserita in Cultura il 05/03/2018 da Direttore Mazara del Vallo: la Scuola del Sorriso lancia la campagna di prevenzione gratuita “Marzo, mese della prevenzione dentale per bambini da 0 a 14 anni” Mazara del Vallo: la Scuola del Sorriso della Clinica Dentale De Pasquale lancia la campagna “Marzo, mese della prevenzione dentale per bambini da 0 a 14 anni”



Proseguono le campagne di prevenzione promosse dalla Clinica Dentale De Pasquale di Mazara del Vallo. Dopo l’ottimo riscontro delle precedenti campagne di sensibilizzazione, la struttura diretta dal Dr. Antonio De Pasquale promuove l’iniziativa “Marzo, Mese della Prevenzione Dentale per bambini da 0 a 14 anni”. Presso la struttura situata in Via Furia Tranquillina, 3 a Mazara del Vallo sarà possibile effettuare una visita di prevenzione gratuita con gli esperti odontoiatri della Scuola del Sorriso, il reparto della Clinica Dentale De Pasquale dedicato esclusivamente alla prevenzione, alla diagnosi e alla cura delle patologie dentali in età pediatrica.



“La nostra struttura presta particolare attenzione alla prevenzione e alla cura delle bocche dei bambini da 0 a 14 anni – commenta il dottor Antonio De Pasquale, responsabile della Clinica Dentale De Pasquale -. L’approccio medico prevede una specifica metodologia di intervento, orientata ad una percezione ludica e quasi gioiosa del trattamento da parte del bambino, che gli permetta di superare i timori psicologici e le sofferenze fisiche ad esso correlate, all’interno di uno spazio davvero a misura di bambino. A questo – prosegue il dottor De Pasquale- si aggiungono cure specifiche, somministrate con l’ausilio di attrezzature d’ultima generazione e personale medico altamente specializzato nella cura dei più piccoli”.



Gli ultimi dati forniti dall’Istat in tema di cure dentali non dipingono un quadro incoraggiante. Sempre più persone rinunciano alle cure dentali, con un’ampia fascia della popolazione infantile e giovanile del Mezzogiorno e della Sicilia (oltre il 70%) che non è mai ricorsa alle cure dentali.



“E’ un problema importante che va contrastato con la cultura dell’informazione sanitaria – questa l’analisi del dottor De Pasquale -. Per questo dal 2013, anno di fondazione della Scuola del Sorriso, abbiamo ideato una serie di iniziative volte a sensibilizzare genitori e bambini sull’importanza della salute dentale, sin dai primi anni di vita. E’ un aspetto che non va sottovalutato perché la diagnosi di una patologia in età infantile, ma anche la semplice attenzione all’igiene orale e ad una corretta alimentazione, possono evitare l’insorgere di malattie ben più serie che possono manifestarsi con l’avanzare dell’età. Il nostro impegno, dunque, è quello di garantire una corretta informazione. Pertanto – prosegue il dottor De Pasquale – per tutto il mese di marzo, grazie all’impegno di tutti i professionisti che operano all’interno della nostra struttura, offriremo la possibilità di effettuare una visita di prevenzione totalmente gratuita, per valutare lo stato di salute complessivo dei denti e della bocca, fornendo anche alcuni utili consigli sull’igiene orale e sulla cura delle patologie dentarie in età pediatrica”.