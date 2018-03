Inserita in Cultura il 05/03/2018 da Direttore Banca Don Rizzo: ad Alcamo la premiazione dei vincitori del concorso fotografico Si svolgerà domani pomeriggio, martedì 6 marzo, alle ore 17 alla Sala congressi di Banca Don Rizzo, in via A. Manzoni 14 ad Alcamo la premiazione dei vincitori del concorso fotografico "Il passato in un click. Gli oggetti, i ricordi e i luoghi della nostra memoria" promosso da Banca Don Rizzo. Quattro i vincitori, selezionati da una giuria tecnica e dai navigatori della rete, tra circa 200 scatti partecipanti. Il concorso, alla 12esima edizione, è un´iniziativa per riscoprire come eravamo e per ripercorrere le tappe più significative della nostra storia recente.



A votare le foto - per originalità, qualità tecnica e pertinenza al tema proposto - è stata una giuria tecnica presieduta dal giornalista Giovanni Pepi e composta da Sergio Amenta, presidente dell´istituto di credito e da un rappresentante dell´agenzia di comunicazione Feedback di Palermo.



Al primo posto, secondo il giudizio della giuria tecnica, si è classificata la foto di Giovanna Fazzino, dal titolo "Muciare", cheritrae le barche che venivano usate per la mattanza del tonno. La foto più votata dal popolo del web - dal titolo "L´elisir dell´eterna sicilianità", è stata invece quella di Maria Grazia Lucchese, che raffigura l´antico cafiso per la misurazione dell´olio d´oliva. Le foto vincitrici del concorso, insieme a quelle selezionate dalla giuria, sono state inserite nel calendario 2018 di Banca Don Rizzo.



In occasione dell´incontro verranno consegnate anche, da parte del management della Banca Don Rizzo, 19 premi studio per un valore totale di 7 mila euro ad altrettanti giovani, figli di soci della Banca, che hanno raggiunto brillanti risultati negli studi.