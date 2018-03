Inserita in Sport il 05/03/2018 da Direttore Risultati squadre Bianco Arancio Petrosino - Castellammare 2-0 Il Bianco Arancio Petrosino estrae dal cilindro una prova molto positiva, fatta di intensità difensiva, concretezza offensiva e disciplina tattica e si impone 2-0 contro la capolista (e fino a questa mattina imbattuta) Castellammare nel match giocatosi al Comunale valido per la 12° giornata (5° del girone di ritorno) del campionato di Terza Categoria Sicilia girone Trapani 2017/2018. Grazie a questa vittoria i giallorossi del presidente Mario Parrinello consolidano la propria terza posizione in graduatoria, che alla fine della stagione regolare (mancano 180´), vorrebbe dire giocare la semifinale playoff promozione in casa e con due risultati su tre a disposizione. Sono tre i punti di vantaggio sulla quarta in classifica, il Bruno Viviano Partanna (prossimo avversario dei petrosileni, domenica 11 marzo alle ore 15:00 allo Stadio Comunale), mentre rimangono tre quelli di svantaggio sulla seconda Aics Montevago e si riducono a cinque quelli dalla capolista Castellammare.

Lo staff tecnico del Bianco Arancio (assenti per motivi personali oggi il tecnico Vito Campo ed il suo vice Dario Bilardello) deve fare a meno di tantissimi uomini, specialmente nel reparto offensivo, e lancia dal primo minuto i due ultimi arrivati Gandolfo e D´Alberti in un 4-4-2 nuovo di zecca che vede De Pasquale in porta, Saladino terzino destro ed Isaia terzino sinistro, Paladino centrale destro e Genovese centrale sinistro, Gandolfo esterno destro e Piccione esterno sinistro, Catania interno destro e Consentino interno sinistro, Panitteri attaccante destro e D´Alberti attaccante sinistro.



Prima del fischio d´inizio viene osservato 1´ di raccoglimento in memoria di Davide Astori, capitano della Fiorentina ed atleta della Nazionale drammaticamente scomparso nella notte a soli 31 anni.

Il primo squillo del match lo produce la capolista che va vicinissima al bersaglio grosso: Todaro di controbalzo dai 25 metri lascia partire una “lacrima” potente e precisa che scavalca De Pasquale ma si stampa sulla faccia interna del palo sinistro.

I giallorossi tirano un sospiro di sollievo e incominciano la propria pregevole partita: è l´unica occasione subita in tutto l´arco della stessa. Al 24´ il Bianco Arancio passa: rinvio di Furco smorzato dal vento forte, il pallone finisce sul petto di Piccione che lo stoppa, avanza e spara in rete di sinistro per l´1-0; quinto gol stagionale per il mancino petrosileno. Al 36´ il Bianco Arancio manovra perfettamente e lancia sulla destra Gandolfo che crossa teso ma D´Alberti manca l´impatto di testa col pallone di un soffio, in quello che è l´ultimo sussulto del primo tempo.



Nella ripresa gli ospiti ci provano disponendosi con un 3-4-3 molto offensivo, ma la linea difensiva dei padroni di casa è una diga invalicabile. Il Bianco Arancio non rischia mai e, addirittura, trova un fortunosissimo raddoppio: calcio d´angolo dalla sinistra di Consentino, un difensore ospite rinvia il pallone sul tacco di un proprio compagno e si materializza il 2-0. Il resto dell´incontro è solo accademia, con capitan Dario Catania (oggi anche allenatore) che concede minuti anche a Lombardo, Ben Dziri, Lodato, Felicetti e Pellegrino.



BIANCO ARANCIO PETROSINO:

De Pasquale, Saladino, Isaia (73´ Ben Dziri), Catania (K), Paladino, Genovese, Panitteri (81´ Felicetti), Consentino (68´ Lombardo), Gandolfo (75´ Lodato), D´Alberti (90´ Pellegrino), Piccione.

A disposizione: Angileri, Oliva.

Allenatore-giocatore: D. Catania.

CASTELLAMMARE:

Furco, Lo Giudice, Di Maria (Pumo), Paduvano, Emiliano, Fiorello (K), Di Bona, Castiglione, Todaro, Coppola, Romano.

A disposizione: Di Gaetano, Eugenio, Fontana, Raineri.

Allenatore: P. Enea.

Reti: 24´ Piccione (BAP), 58´ autorete (BAP).

Ammonizioni: Paladino (BAP), Saladino (BAP), Lombardo (BAP); Emiliano (C), Di Bona (C).

Espulsioni: /

Arbitro: Sig. Giuseppe Corona della Sez. A.I.A di Marsala (Tp)."