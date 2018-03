Inserita in Tempo libero il 04/03/2018 da Direttore La solidarietà non si ferma nemmeno quando qualcuno discute di politica, di pessima politica. La solidarietà non si ferma nemmeno quando qualcuno discute di politica, di pessima politica.



Ancora una volta i volontari - protagonisti del terzo millennio - continuano nella loro opera di solidarietà e si sono dedicati disinteressatamente, senza alcun retropensiero.



Anche sabato 3 marzo, alla vigilia delle politiche, i volontari si sono radunati davanti ai supermercati per raccogliere i beni di prima necessità, che il popolo dona - quale atto di solidarietà - a quelle persone che per varie ragioni - soprattutto per la pessima politica degli ultimi anni - si trovano in difficoltà e stanno attraversando un momento difficile della loro vita.



La solidarietà non ha nè tempo e nè confine per i volontari. Questo è il motto che alcune associazioni hanno coniato e che sono fortemente impegnati nel sociale per aiutare i piu bisognosi, senza contributi pubblici.



E facile - ha affermato un "vecchio" volontario - fare solidarietà con milioni di finanziamenti o contributi pubblici solo sui giornali e nelle TV, sfruttando i volontari.



La dignità e la vergogna non alberga piu nell´uomo moderno, ha affermato un volontario, ora che è sorto l´obbligo della pubblicazione dei bilanci, sperando che siano trasparenti, capiremo dove finiscono i soldi dello Stato per la Solidarietà.