Inserita in Cultura il 04/03/2018 da Direttore La NATURA la più grande maestra di arte e di vita. L´UOMO un pessimo allievo. La natura resta un punto certo di maestria sotto tutti i profili. L´uomo, che nel tempo ha sempre piu smarrito la dritta via, si conferma un pessimo allievo. Non serve alcun dato scientifico per illustrare ciò che affermiamo, basta affacciarsi alla finestra per rendersi conto che l´uomo ha sostituito l´arte, che è il cibo per lo spirito, con il concetto di UTILITA´, cioè con la materia e, conseguentemente, si è impoverito sotto tutti i profili e non si è arricchito, come pensa.



Per capire quando la natura sia grande e l´uomo distratto basta guardare l´immagine pubblicata che, non è un´opera d´arte realizzata da un bravo artista ma, è quello che la natura ha creato utilizzando ciò che l´uomo ha costruito: parliamo di Superga (Torino), avvolta dalle nuvole che l´ha resa un´opera unica, originale ed insostituibile. La foto, purtroppo, non rende giustizia all´operae ci scusiamo con l´artista, ma non ci è sfuggita.