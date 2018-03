Inserita in Cultura il 03/03/2018 da Direttore DISABILITA´. anche il CSR partecipa alla giornata Europea della LOGOPEDIA: tutti gli appuntamenti in Sicilia Il 6 marzo si celebra ogni anno la Giornata Europea della Logopedia, organizzata dalla Federazione Logopedisti Italiani con il Coordinamento del Comitè Permanent de Liaison des Orthophonistes-Logopèdes de l’Union Européenne. Quest’anno anche il Csr, Consorzio Siciliano di Riabilitazione, sarà parte attiva delle iniziative organizzate in tutta la Sicilia nell´ambito della Giornata Europea e che, per l´edizione 2018, saranno interamente dedicate alla Comunicazione Aumentativa Alternativa, cioé quell´insieme di conoscenze, strategie, tecniche e tecnologie utilizzate per integrare, aumentare o sostituire il linguaggio orale o scritto.



A partire dal 6 marzo e nei giorni successivi, il Csr sarà impegnato con il proprio personale specializzato in Comunicazione Aumentativa Alternativa in punti informativi, sportelli d´ascolto e seminari universitari, organizzati per divulgare le conoscenze sulla CAA ad utenti e familiari.



Il Consorzio Siciliano di Riabilitazione, socio della Federazione dei Logopedisti Italiani, da tempo è specializzato in Comunicazione Aumentativa Alternativa: sin dal lontano 1980, quando questa metodologia era ancora agli albori e poco conosciuta, il Csr decise di formare i primi terapisti facendoli studiare negli Stati Uniti, avviando la CAA tra i propri Assistiti e puntando dunque dunque sulla CAA come intervento necessario per garantire a tutti i disabili la possibilità di comunicare. Oggi, con il progetto ELABORANDO realizzato dal Csr in tutti i 19 Centri di riabilitazione siciliani, il Consorzio vuole coinvolgere tutti i disabili con deficit comunicativi per aiutarli ad “uscire dal silenzio”. Grazie al progetto ELABORANDO, dunque, i disabili che non comunicano vengono guidati in un percorso di valutazione, analisi del contesto di vita, scelta degli ausili, informatici e non, di software didattici e programmi per la comunicazione, attività che aiutano la persona disabile a rendere migliore l´esperienza comunicativa, a farsi comprendere e, di conseguenza, a sostenere la loro vita di relazione, l´integrazione e la partecipazione.



Sulla scorta di questa lunga esperienza, dunque, il Csr parteciperà alla Giornata Europea della Logopedia. Si partirà proprio martedì 6 marzo con l´organizzazione di punti informativi nei Centri Csr della provincia di Trapani (ad Alcamo, Marsala, Mazara del Vallo, Paceco e Salemi) e nel Centro di riabilitazione di Enna.



Nello specifico, i punti informativi in cui gli operatori del Csr daranno indicazioni e spiegheranno le tecniche e l´utilità della CAA si terranno: al Csr di Alcamo (Convento dei Frati Minori, Piano Santa Maria) dalle 9 alle 11; a Mazara del Vallo (Sp 25, Contrada Altavilla/Malpasso) dalle 8.40 alle 11.20; a Marsala (Contrada San Silvestro 452/A) dalle 8 alle 13.20; a Paceco (via Campo Sportivo 5) dalle 8 alle 13; a Salemi (Contrada San Francesco di Paola) dalle 8.40 alle 10.40 e dalle 13.20 alle 15.20. Un punto informativo sarà allesito nella sede del Csr di Enna, in Contrada Santa Panasia, dalle 10 alle 12.



Nella stessa giornata di martedì 6 marzo a Catania, dalle 15 alle 19, si terrà inoltre un seminario nella facoltà di Medicina e Chirurgia del Policlinico universitario.



Le attività proseguiranno il 7 marzo, dalle 9 alle 13, con un seminario all´Università di Palermo e un punto informativo nella sede del Csr di Caltanissetta (dalle 9.30 alle 13.30, in via Nuovo Piano Regolatore); l´8 marzo con un seminario, dalle 9 alle 13.30, nella sede dell´Università di Messina e un punto informativo al Csr di Barrafranca (Strada Vicinale Pozzillo), dalle 9.50 alle 11.50. Si proseguirà lunedì 9 marzo con un punto informativo nella sede del Csr di Piazza Armerina in Contrada Scarante (dalle 10 alle 11.20) e il 15 marzo al Csr di Nicosia (Contrada Sant´Andera) dalle 10 alle 12.



Il Csr sarà protagonista di numerosi incontri anche nelle scuole del territorio, in particolare nella provincia di Trapani dove dal 7 al 23 marzo tanti istituti scolastici saranno coinvolti nelle attività divulgative a cura degli specialisti del Consorzio.